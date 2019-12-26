РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В Московской областной детской больнице Подольска завершили ремонт главного входа и установили новый пандус для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Московской областной детской больнице закончен ремонт главного входа. За время ремонтных работ входной группы больницы, расположенной вблизи деревни Бородино, заменили облицовку, поставили новую плитку и установили новый пандус для маломобильных граждан», - говорится в сообщении.

В настоящее время перед руководством стоит задача не только улучшить качество предоставления медицинских услуг, но и создать все необходимые условия для комфортного пребывания в больнице лиц с ограниченными возможностями.