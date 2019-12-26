РИАМО - 26 дек. Программа «Живые огни» порадует жителей Орехово-Зуева 28 декабря, мероприятие пройдет в парке 30-летия Победы, сообщается на странице Молодежного клуба Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех-всех на световое шоу в парке 30-летия Победы. В программе показательные выступления от MarkShow, мастер-класс по светокручению и хореографии для подростков и родителей, а также дискотека и танцевальные номера от студии танца «Шарм», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник начнется 28 декабря в 16:00, вход свободный.

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