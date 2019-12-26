РИАМО – 26 дек. С 1 января начнет действовать постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, согласно которому зарегистрировать машину можно будет прямо в автосалоне, пишет газета «Коммерсант».

«Документ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». Новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр «специализированные организации», имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников», - говорится в материале.

Нововведения предполагают возможность получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) в автосалоне. При этом такие услуги будут доступны только в компаниях, которые будут иметь статус специализированной организации и попадут в государственный реестр МВД.

Обязанность осматривать авто и проверять документы у владельца машины закрепят за ответственным сотрудником автосалона. При этом всю информацию с результатами осмотра компания будет передавать в подразделение через портал госуслуг.

«ГИБДД проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении СТС и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 рублей, тарифы ограничены приказом ФАС от 12 апреля №448/19», - отмечается в статье.

Также документами вводятся новые понятия — государственный регистрационный номер (ГРН, номер, который состоит из сочетаний букв и цифр) и государственный регистрационный знак (ГРЗ, железная пластина, на которой печатается ГРН). Также в законодательстве вводится новое правило — код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины.

«Дилеры пока не получали разъяснений по поводу проведения процедуры регистрации автомобилей. Можно предположить, что вступление закона в силу будет отложено, на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время», - рассказал гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Денис Петрунин.