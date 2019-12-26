РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Автобусы в Королеве стали читальными залами, в городе стартовала акция «Читающий транспорт», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Московской области стартовала акция «Читающий транспорт», организаторами которой выступили министерство культуры Московской области и Мособлтранс. В 46 муниципалитетах области, включая городской округ Королев, 200 брендированных автобусов, курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратились в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга.

«Королев присоединился к акции. Это очень хорошо, что у жителей города появилась возможность почитать не только дома, но и в дороге. В Королеве таких «читающих» автобусов будет два: маршрут №16 «ст. Подлипки – Лесная школа» и маршрут №1 «Силикатная – Подлипки», - сказала заместитель главы администрации Виктория Королева.

В будущем планируется запустить еще два рейса с книгами. Королевцы, оказавшись в таком транспорте, смогут не только прочесть книгу во время поездки, но и забрать ее с собой, ведь основу книжного фонда «читающего транспорта» составят книги, списанные в библиотеках округа, но при этом находящиеся в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы вновь обрести своего читателя. Кроме того, согласно правилам буккроссинга, жители и гости города смогут обмениваться собственными книгами.

Каждый житель Королева может не только стать непосредственным участником акции, но и внести свой вклад, принеся книги в библиотеку имени О.М. Куваева по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, дом 5/16.