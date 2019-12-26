РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В микрорайоне Львовский Подольска на одноименной железнодорожной станции идет реконструкция, жители просят вернуть демонтированные сходы к дорожкам, этот вопрос подняли на совещании с представителями Московской дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По инициативе территориального отдела администрации Подольска в микрорайоне Львовский 25 декабря состоялось выездное совещание с представителями Московской дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД». На встрече обсудили благоустройство территории, прилегающей к пассажирским платформам станции Львовская Курского направления; обустройства пешеходных дорожек; содержания платформ станции и прилегающей территории.

«В ходе рабочего совещания особое внимание уделили необходимости устройства пешеходных дорожек к платформам станции. Также определили порядок взаимодействия в целях создания комфортной благоустроенной территории в центре микрорайона», - говорится в сообщении.

Ранее жители микрорайона Львовский составили коллективное обращение депутату совета депутатов Ирине Талпе с просьбой сделать дополнительные выходы с одноименной железнодорожной станции в ходе реконструкции и установки турникетного комплекса. К депутату обратились жители микрорайона Львовский и поселка Молодежный, которые рассказали, что всегда пользовались двумя выходами на платформу «Львовская». Но ступени со стороны Москвы демонтировали. Шли ремонтные работы, пассажиры вынуждены были прыгать с платформы.

В настоящее время на станции идет реконструкция, ставят турникеты. Жителям поселка Молодежный Северный выход (по движению электричек из Москвы, это выход из последнего вагона) очень важен, так как ведет к поселку и храму, но его планируют закрыть. Также большая часть жителей микрорайона Львовский пользуется этим выходом. Депутат в августе сформировала запрос к главе Подольска, в котором попросила оставить этот выход, но в ноябре получила ответ, что его нет в проекте и изменять проект не планируется.