РИАМО - 26 дек. За 2019 год инспекторы МАДИ совместно с коллегами из ГИБДД провели 3,9 тысячи рейдов по проверке такси, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАДИ.
«У водителей проверяли документы, в том числе разрешение на перевозку пассажиров и наличие отметок о медицинских осмотрах, а также соответствие внешнего вида машин требованиям к такси. Рейды проводили у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, торговых центров и других мест притяжения такси», - рассказал собеседник агентства.
Всего за время рейдов инспекторы выявили более 26,7 тысячи нарушений. Среди выявленных нарушений правил перевозок чаще всего отсутствовали «шашечки» на борту и фонарь на крыше. Кроме того, у половины извозчиков в салоне авто отсутствовала информация о тарифах и перевозчике.
«Кроме того, 3945 машин такси изъяли в целях безопасности граждан из-за непрохождения водителями мед- и техосмотров», - отметил собеседник агентства.
Плохое самочувствие водителя или неисправность автомобиля значительно повышают риск ДТП, поэтому медосмотрам и техосмотрам уделяется особое внимание.
Совместные рейды МАДИ и ГИБДД призваны дисциплинировать водителей, сделать поездки пассажиров комфортнее и безопаснее, а также сократить количество нарушений правил перевозки и дорожного движения.
В 2020 году подобных рейдов будет проведено еще больше.
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Водитель будущего
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
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