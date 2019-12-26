РИАМО - 26 дек. За 2019 год инспекторы МАДИ совместно с коллегами из ГИБДД провели 3,9 тысячи рейдов по проверке такси, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАДИ.

«У водителей проверяли документы, в том числе разрешение на перевозку пассажиров и наличие отметок о медицинских осмотрах, а также соответствие внешнего вида машин требованиям к такси. Рейды проводили у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, торговых центров и других мест притяжения такси», - рассказал собеседник агентства.

Всего за время рейдов инспекторы выявили более 26,7 тысячи нарушений. Среди выявленных нарушений правил перевозок чаще всего отсутствовали «шашечки» на борту и фонарь на крыше. Кроме того, у половины извозчиков в салоне авто отсутствовала информация о тарифах и перевозчике.

«Кроме того, 3945 машин такси изъяли в целях безопасности граждан из-за непрохождения водителями мед- и техосмотров», - отметил собеседник агентства.

Плохое самочувствие водителя или неисправность автомобиля значительно повышают риск ДТП, поэтому медосмотрам и техосмотрам уделяется особое внимание.

Совместные рейды МАДИ и ГИБДД призваны дисциплинировать водителей, сделать поездки пассажиров комфортнее и безопаснее, а также сократить количество нарушений правил перевозки и дорожного движения.

В 2020 году подобных рейдов будет проведено еще больше.

Как не стать жертвой таксиста: 12 правил>>