РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Котельную на улице Садовая в подмосковном Подольске временно отключили из-за аварийных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«В четверг, 26 декабря, в связи с аварийными работами котельная на улице Садовая, дом №11 с 9:00 и до окончания работ остановлена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Также в домах №№8 и 10 по улице Профсоюзная отключено горячее водоснабжение. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Центральное отопление в четверг отключено и в доме №27А по улице Плещеевская. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.