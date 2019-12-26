РИАМО - 26 дек. В России с 1 июля 2020 года в среднем на 4% повысятся тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, дальше повышение будет происходить только раз в год - в 2019 году тарифы повышались два раза, 1 января и 1 июля, пишет газета «Известия».

«Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в регионах повышаются. Эта необходимость обусловлена инфляцией», - говорится в материале.

Государство специально фиксирует порог стоимости услуг, который нельзя переступать. В следующем году тарифы с 1 июля повысятся в среднем на 4%.

Цены будут повышены на электричество, газ, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

В каждом субъекте страны установлен свой индекс повышения тарифов. Самый большой в Чеченской Республике – 6,5%, немного ниже в Дагестане, Ингушетии и в Кабардино-Балкарской Республике - по 5,2%, 5,1%, 5,4% соответственно.

Наиболее низкий индекс в Ненецком автономном округе, 2,4%. В Москве индекс определен на уровне 5%, в Санкт-Петербурге - 3,8%. В основном в регионах индекс будет в районе 3,6–4%.

Такое различие в размерах индексов обуславливается в основном потребностью региона в ремонте коммунальных объектов. В прошлые годы повышение индекса в республиках Северного Кавказа был один из самых низких, а в этом году инфраструктура региона требует обновления.

Но не в каждом регионе можно решить такие проблемы с помощью повышения тарифов, так как состояние инфраструктуры в разных регионах, бывает, сильно различается.

Некоторые регионы искусственно снижают тарифы, что происходит из-за низкого уровня жизни людей, 70% зарплаты которых уходит на продукты, а то, что остается, - на услуги ЖКХ, поэтому государством предоставляются льготы.

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