РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 дек. Пенсионеры из Мытищ побывали в Сергиевом Посаде, где посетили одно из подворий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – Черниговский скит, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мы посетили 2 объекта. Сначала у нас была полноценная экскурсия в Черниговский скит, потом мимоходом мы заехали в Спасо-Вифанский мужской монастырь. Он хоть и находится на реставрации, но нам удалось погулять по территории, набрать святой воды. Мытищинцы остались очень довольны», - сказала специалист по социальной работе мытищинского Центра социального обслуживания Алевтина Епифанова.

Губернаторская программа «Активное долголетие» - это 10 активностей для граждан старшего поколения. Одно из самых популярных направлений – экскурсионные туры. В Мытищах поездки осуществляются каждую неделю по средам.

На прошлой неделе мытищинцы побывали в двух городах – Королеве и Красногорске, где посетили сквер Покорителей Космоса и Музей Победы. Завершающей 2019 год поездкой стал тур в Сергиев Посад 25 декабря.