РИАМО - 26 дек. В Сети опубликовано видео, как курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, рядовой Евгений Волков задержал в метрополитене женщину с ножом, ролик размещен на сайте МВД РФ.

На видео видно, как курсант гонится за женщиной по платформе. Та пытается пробежать через толпу, но у нее не выходит. Молодой полицейский настигает ее и валит на землю.

В отношении злоумышленницы завели уголовное дело. А руководство ведомственного вуза рассматривает вопрос о поощрении курсанта.