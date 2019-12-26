РИАМО - 26 дек. В Москве с января 2019 года пассажиры совершили свыше 50 миллионов поездок на полуэкспрессных автобусах, которые ходят между станциями метро, МЦК и МЦД, центром и удаленными районами столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Транспорт проходит преимущественно по выделенным полосам с минимальным количеством остановок – это позволяет пассажирам добраться до пункта назначения быстро и удобно. Каждый день экспресс-автобусами пользуются почти 183 тысячи человек. Сегодня в Москве работают 14 таких маршрутов», – сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Полуэкспрессные скоростные автобусы выполняют почти 100% рейсов точно по расписанию, так как осуществляют движению по выделенным полосам. В часы пик ннтервалы движения этого транспорта не превышают десяти минут.

Более чем в два раза выросло ежедневное количество пассажиров экспресс-автобусов № 908 за два года. Маршрут соединяет несколько районов на юге и западе Москвы, а также станции Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Солнцевской и Филевской линий метро.