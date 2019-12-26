РИАМО - 26 дек. На региональной автодороге Москва — Касимов произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей, в ДТП погиб один человек, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Около 9:30 на 50 километре региональной автодороги Москва — Касимов произошло столкновение автомобилей Chevrolet, Ford, Hyundai и «Газель». В результате ДТП погиб один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.