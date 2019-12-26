РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В поселке радиоцентра Романцево в Подольске провели утреннюю зарядку на свежем воздухе для пожилых горожан, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На площадке перед Домом культуры «Романцево» в Подольске по губернаторской программе «Активное долголетие» провели (26 декабря, - ред.) для старшего поколения поселка радиоцентра Романцево утреннюю зарядку на свежем воздухе. Удивительный заряд бодрости и положительный пример получили как участники мероприятия, так и прохожие», - говорится в сообщении.

В планах сделать зарядку на площадке регулярной.