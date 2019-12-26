РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 дек. Компанию «СУ спецтехника ГК», которая отказалась от исполнения контракта на выполнение работ по устройству велодорожек вдоль правого берега реки Яуза в Мытищах, внесут в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

«Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «СУ спецтехника ГК» в реестр недобросовестных поставщиков (дело № А40-203360/2018). Ранее в Управление поступило обращение от МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» о внесении сведений в отношении ООО «СУ спецтехника ГК» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по устройству велодорожек вдоль правого берега реки Яуза города Мытищи», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия ООО не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «СУ спецтехника ГК» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СУ спецтехника ГК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.