РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в поджоге иномарки возле жилого дома в микрорайоне Львовский, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 41-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный совершил поджог ее автомобиля иностранного производства, припаркованного около одного из домов на улице Московской микрорайона Львовский. Общая сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 30-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.