РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В подмосковном Подольске водитель ехал по автодороге Дубровицы-Мечта и в перелеске между деревней Луковня и Гусевым полем на него упало сухое дерево и сильно повредило капот, сообщил «РИАМО в Подольске» водитель автомобиля.

«Я проезжал перелесок между деревней Луковня и Гусевым полем на автомобиле Kia, в 21:45 на капот упала сухая сосна и сильно повредила его. Автомобиль двигался со скоростью около 40 километров в час. На ремонт может потребоваться до 100 тысяч рублей», - сказал водитель.

Председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак отметил, что региональная автодорога Дубровицы - Мечта находится в ненормативном состоянии.

«Ширина проезжей части всего 4,5 метра вместо предусмотренных нормативами 6 метров. Содержится в безобразном состоянии. За полосой отвода, составляющей 17,5 метров, вообще никто не следит и даже не убирает от грязи. Многочисленные обращения совета ТОС Дубровицы игнорируют и Мосавтодор и МТДИ. В ближайшее время планируем начать сбор подписей под обращением в следственный комитет и прокуратуру», - сказал Старчак.