РИАМО - 26 дек. На Красной площади в рамках Ночной хоккейной лиги прошел матч с участием президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, со счетом 8:5 победу одержала команда главы государства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Андрей Воробьев сыграл в предновогоднем матче, который прошел на Красной площади с участием президента Владимира Путина. На лед вышли министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг», - говорится в сообщении.

Также в матче приняли участие известные хоккеисты Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов и Сергей Федоров, музыкант Игорь Бутман.

Итог матча — 8:5 в пользу команды президента России.