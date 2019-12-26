РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В Подольске нашли живой 15-летнюю Викторию Чирсову, которая ушла из дома 19 декабря и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Викторию Чирсову 2004 года рождения, проживающую на улице Подольская. 19 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась.

«Найдена, жива», – говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2018 года Чирсова убегала от матери в Москве на станции метро «Серпуховская» и пропадала около недели. Поисками подростка занимались правоохранительные органы, волонтеры и многие другие.