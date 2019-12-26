РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек.В четверг утром на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной 5,8 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону Москвы. Пробка начинается от въезда в поселок Октябрьский и продолжается до 25 километра Новорязанского шоссе. Это расстояние можно проехать за 52 минуты.

Также пробки образовались на Октябрьском проспекте, Юбилейной улице и Егорьевском шоссе.