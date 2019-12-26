РИАМО - 26 дек. Дольщикам трех корпусов долгостроя ЖК «Раменский» начали выдавать ключи, всего ключи получат 600 человек, передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония вручения ключей прошла в министерстве жилищной политики Московской области.

«У нас сегодня счастливое событие. Мы начинаем процедуру вручения ключей новоселам трех жилых корпусов ЖК «Раменский». Три корпуса из девяти введены в эксплуатацию. Будут восстановлены права более 600 семей. В следующем году планируется ввод еще шести корпусов, в которых будут восстановлены права 1267 граждан», - сказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Как отметил директор по проектам ГК «ФСК» Иван Бажин, компания занимается достройкой жилого комплекса. И это очень сложный проект, в реализации которого помощь оказало профильное ведомство и администрация Раменского.

Строительство ЖК «Раменский» начали в 2014 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, но из-за отсутствия финансирования у застройщика ООО «ГарантияСтройИнвест» строительство велось медленными темпами. Достройкой корпусов занимается ГК «ФСК». Разрешение на ввод 12, 13 и 21 корпусов жилого комплекса «Раменский» выдали 19 декабря 2019 года.