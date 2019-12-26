РИАМО - 26 дек. Правительства Подмосковья и Москвы в следующем году готовят обновление парка поездов, курсирующих на Московских центральных диаметрах, сообщил журналистам исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

«С правительством Москвы и Московской области на следующий год планируется большая программа по обновлению подвижного состава, есть планы по обновлению всего парка, который курсирует на обоих центральных диаметрах», - сказал Конев.

Он добавил, что обновление парка призвано улучшить комфорт перевозок, что даст толчок к развитию пассажиропотока.

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