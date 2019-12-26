РИАМО - 26 дек. За время работы Московских центральных диаметров (МЦД) перевезено 15,5 миллионов пассажиров, около 70% пассажиров - жители Московской области, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Чуть больше месяца у нас работают два диаметра. За этот период было перевезено 15,5 миллионов пассажиров. Это почти на 13% больше того пассажиропотока, который был до ввода диаметров. Если на Московской железной дороге объем перевозок растет на 0,2-0,3%, то 13% рост - огромная цифра», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что около 70% от пассажиропотока составляют жители Московской области и примерно 30% - москвичи.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) и Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре. На двух диаметрах расположены 57 станций.

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