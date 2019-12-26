РИАМО - 26 дек. Пассажиры Московских центральных диаметров за период чуть больше месяца сэкономили свыше 100 миллионов рублей, экономия обусловлена выгодным тарифным планом, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«С учетом принятых мэром Москвы решений с точки зрения тарифа, уже на сегодняшний день, за чуть более месяца, пассажиры и Москвы, и Московской области сэкономили более 100 миллионов рублей. В первую очередь, это за счет бесплатной пересадки метро», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что такое тарифное решение позволило существенно снизить пассажиропоток на 20 станциях метро. Также примерно на 4% сократилось количество автомобилей около станций МЦД.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>