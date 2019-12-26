РИАМО - 26 дек. Во Дворце госуслуг, который находится в павильоне №71 на ВДНХ, открыли музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дворец госуслуг, расположенный в павильоне №71 на ВДНХ, отметил первую годовщину со дня открытия. В честь этого в центре открыли музейно-выставочный комплекс истории государственной службы», - говорится в сообщении.

Здесь представлены голографическая инсталляция и VR-игры, макеты исторических интерьеров. Кроме того, можно увидеть настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, а также копии старинных документов. Посетители музея смогут примерить костюм чиновника Петровской эпохи, сделать именные сувенирные документы, попробовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое и будущее.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что центры госуслуг стали настоящим местом притяжения для горожан и полноценными культурными пространствами, а не просто местом, куда люди приходят оформить документы.

По ее словам, в 20 центрах по всему городу действуют выставки «Москва — с заботой об истории». Они созданы на основе документов времен Великой Отечественной войны, переданных самими жителями, и дополнены материалами и фактами об истории Москвы разных периодов.

«Центры «Мои документы» развиваются, и теперь во Дворце госуслуг на ВДНХ, который год назад торжественно открыл Мэр Москвы, появился современный интерактивный музей. Он станет не только культурной, но и образовательной площадкой. Для учащихся шестых, восьмых и девятых классов в рамках проекта «День в музее» будут проходить занятия по истории, обществознанию, английскому языку, математике и информатике», — отметила Ракова.