РИАМО - 26 дек. Мужчина упал с платформы под прибывающий поезд на станции метро «Китай-город», в результате падения он не получил видимых травм, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Ранее на участке «оранжевой» линии метро от «Октябрьской» до «Проспекта Мира» прервалось движение поездов из-за пассажира на путях.

«Приняты меры для его извлечения. Видимых травм нет», - говорится в сообщении.

Стражи порядка, которые дежурили на станции «Китай-город», вызывали скорую помощь для упавшего с платформы мужчины.