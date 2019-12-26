РИАМО - 26 дек. В Москве вручили премию имени Александра Пучкова «Верность профессии» лучшим сотрудникам станции скорой и неотложной медицинской помощи, лауреатами премии стали врачи, фельдшеры и медсестры, которые проработали на станции не менее 20 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лучшим сотрудникам столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова вручили премию «Верность профессии». Торжественная церемония прошла 25 декабря в «Цифровом деловом пространстве», - говорится в сообщении.

Лауреатами премии ежегодно становятся лучшие врачи, фельдшеры и медсестры, которые проработали на станции не менее 20 лет. В этом году на соискание премии было выдвинуто 72 специалиста. Кандидатуры рассматривала экспертная комиссия, в состав которой входят заслуженные врачи России, кандидаты и доктора медицинских наук, обладатели статуса «Московский врач».

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что премию имени А.С. Пучкова «Верность профессии» в профессиональном сообществе называют еще медицинским «Оскаром».

«Мы тщательно рассматриваем поступившие к нам заявки, оцениваем профессионализм кандидатов, внимательно изучаем отзывы пациентов, поскольку понимаем высокую ответственность перед жителями столицы, так как именно медицинские работники скорой и неотложной медицинской помощи первыми приходят к пациенту, когда ему плохо», — сказал Плавунов.

Лауреатами премии «Верность профессии» в 2019 году стали: в номинации «Врач скорой медицинской помощи» — Борис Баранчиков; в номинации «Врач — анестезиолог-реаниматолог» — Анатолий Мурашов; в номинации «Врач-педиатр» — Игорь Кольсеев; в номинации «Врач-специалист» — Наталья Потокина; в номинации «Фельдшер скорой медицинской помощи» — Галина Мартьянова; в номинации «Фельдшер диспетчерской службы» — Елена Звягина; в номинации «Медицинская сестра» — Ольга Верцанова; в номинации «Медицинская династия» — Виктор Егорычев, Людмила Егорычева, Павел Егорычев (работники подстанции № 20).

На мероприятии также прошла торжественная церемония посвящения в профессию молодых врачей, фельдшеров, медицинских сестер скорой и неотложной медицинской помощи. Четвертый год подряд они приносят клятву верности своему делу.

По словам Николая Плавунова, важно, чтобы каждый молодой специалист с первого дня работы мог почувствовать себя частью большой и дружной семьи, где помогут стать настоящим профессионалом и научат работать в команде в самых нестандартных условиях.

Премия «Верность профессии» была учреждена в 2015 году администрацией и первичной профсоюзной организацией станции в память о первом руководителе столичной службы скорой помощи. Вручение премии «Верность профессии» завершило цикл юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.