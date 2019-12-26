РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Инспекторы ГИБДД в Королеве усилят контроль на дорогах в праздничные дни, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Запланировано проведение целевых оперативно-профилактических рейдов: «Нетрезвый водитель», «Ребенок-пассажир, пешеход», «Пешеходный переход».

«В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекция городского округа Королев усилит меры контроля в выходные и новогодние праздничные дни», - сказала Фадеева.

Госавтоинспекция городского округа Королев напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне.

«Не подвергайте жизнь и здоровье окружающих опасности, не позволяйте своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии», - добавила Фадеева.

Обо всех фактах нетрезвого вождения необходимо сообщить по телефону ОГИБДД УМВД России по Королеву: 8(495)516-82-85.