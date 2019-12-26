РИАМО - 26 дек. В Московском метрополитене курсант ведомственного вуза МВД России задержал вооруженную ножом женщину, которая ранила другую пассажирку, сообщается на сайте МВД России.

«Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодой полицейский смог задержать злоумышленницу. Пострадавшая от ее рук пассажирка обратилась за помощью в одну из больниц Москвы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящий момент стражи порядка выясняют мотивы противоправного деяния.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям молодого полицейского вооруженная ножом подозреваемая задержана. Предварительное расследование продолжается», - добавила Волк.

По ее словам, руководство Московского университета МВД России рассматривает вопрос о поощрении курсанта.

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