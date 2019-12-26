РИАМО - 26 дек. В 2019 году количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Москвы» достигло 3,5 миллионов, с помощью приложения можно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания приборов учета воды и электричества, следить за посещением и питанием ребенка в школе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы постоянно развиваем мобильное приложение, чтобы сделать его максимально удобным для горожан. Так, недавно у пользователей появилась возможность записать питомца на прием в ветеринарную клинику, добавились новые сервисы для держателей карты москвича. С каждым годом приложение набирает популярность у москвичей», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Сегодня приложением активно пользуются, то есть получают с его помощью городские услуги и сервисы как минимум один раз в месяц, более 1,5 миллиона горожан.

С помощью приложения жители столицы могут получить самые необходимые услуги онлайн. Например, можно оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу, посмотреть оценки ребенка в школе, оставить заявку в едином диспетчерском центре о проблемах с лифтом, неубранном мусоре и других жилищных вопросах.

Самыми популярными по числу обращений в этом году стали сервисы «Электронный дневник», «Запись к врачу» и «Мой ребенок в школе». Также были востребованы «Начисления за ЖКУ» и «Передача показаний счетчиков воды».

«В течение этого года приложение совершенствовали и дополняли. Среди недавно появившихся услуг — «Мои начисления». С помощью этого сервиса можно просматривать все задолженности — это могут быть, например, неоплаченные автомобильные штрафы или счета за коммунальные услуги», - отмечается в материале.

Еще приложение стало удобнее для обладателей карты москвича. Студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить, включено ли их имя в реестр студентов. Это обязательное условие для того, чтобы подать заявление на выпуск или перевыпуск карты.

Для удобства пользователей сервисы в разделе «Услуги» теперь располагаются в зависимости от их популярности и востребованности.

Для держателей карты также действует новый фильтр предложений партнеров дисконтной программы. Их можно сортировать по размеру скидок, видам товаров и услуг, а также по наименованию сети или бренда. Кроме того, в приложении появилась возможность просматривать статус готовности карты москвича и номер полиса ОМС ее владельца.

В разделе «Помощь» можно найти ответы на вопросы по предоставлению услуг и работе сервисов приложения в виде статей и рекомендаций. Если ответ на вопрос не найден, можно написать обращение в техническую поддержку.

В 2019 году в приложение добавили возможность настроить подписку на получение уведомлений. Они напоминают о том, когда, к примеру, нужно передать показания приборов учета электроэнергии. Владельцы домашних животных могут получать оповещения о ежегодной плановой вакцинации от бешенства (для собак и кошек) и от инфекционного заболевания лептоспироз (только для собак). Это помогает заранее запланировать визит к ветеринару. Уведомления будут приходить за месяц до того дня, когда пора будет делать прививку. Их получат те, кто за последний год пользовался услугой вакцинации в государственных ветклиниках или выездных прививочных пунктах. Кроме того, напоминания получат горожане, посетившие ветеринарную клинику и предоставившие информацию о дате вакцинации из паспорта животного.

Приложение «Госуслуги Москвы» появилось в 2012 году.