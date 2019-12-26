РИАМО - 26 дек. Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичной подземки восстановили после сбоя, который произошел из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на участке от «Октябрьской» до «Проспекта Мира» прервалось движение поездов из-за пассажира на путях. В обратном направлении были увеличены интервалы движения.

«Для вхождения в график понадобится некоторое время», — говорится в сообщении.

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