РИАМО - 26 дек. Для жителей и гостей Москвы подготовили три новогодних пешеходных маршрута, горожане смогут посетить несколько музеев, отдохнуть и покататься на коньках в одном из парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специально к новогодним каникулам агентство «Мосгортур» департамента культуры города Москвы разработало три пешеходных маршрута по самым интересным выставкам. Если пойти по любому из них, то можно посетить несколько музеев в центре города и отдохнуть или покататься на коньках в одном из парков. Отправляясь на прогулку, стоит уточнить время работы музеев на их официальных сайтах», - говорится в сообщении.

Начальная точка первого маршрута — Новый Манеж. Здесь, на выставке «Театр.Rus», которая приурочена к 125-летию Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, гости познакомятся с многовековой историей русского театра. Отсюда примерно за 15 минут можно дойти до улицы Ильинки, где в Музее моды расскажут об истории моды и балете. А в обновленной Галерее на Солянке известный театральный художник Мария Трегубова представит инсталляцию, посвященную балерине Майе Плисецкой. Завершит этот театральный маршрут выставка «Год театра. Занавес!» в парке «Зарядье».

Второй маршрут начинается в музее М.А. Булгакова, где временно расположилась первая комната Ильи Ильфа. Там расскажут о том, как он прописывался в столице. В 12 минутах ходьбы оттуда находится Мемориальная квартира Н.А. Островского, где можно узнать историю жизни и творчества Николая Островского. Также неподалеку находится Музей-квартира Ивана Сытина. Еще пять минут — и можно попасть в Музей-мастерскую Дмитрия Налбандяна. Последним пунктом маршрута станет сад «Эрмитаж», где стоит изучить уличную фотовыставку о путешествиях или покататься на коньках.

Третий маршрут стартует в доме-музее Владимира Высоцкого, где можно углубиться в творчество поэта и музыканта, а также увидеть его голограмму. В четырех минутах ходьбы горожан ждет новая экспозиция Дома русского зарубежья, посвященная истории русской эмиграции. А в галерее «Здесь на Таганке» гости закружатся на «Веселой карусели» современного искусства, которую создал эпатажный художник Андрей Бартенев. Завершится прогулка в Таганском парке, где можно побывать на зимней фотовыставке, покататься на коньках или просто отдохнуть.