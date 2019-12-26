РИАМО - 26 дек. С начала нынешнего года Москва на безвозмездной основе передала столичным советам ветеранов 14 помещений, чаще всего они располагаются на первых этажах зданий в пешей доступности от метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые помещения в пользование получили 11 организаций советов ветеранов Москвы.

«Все объекты были подобраны с учетом специфики работы этих структур и позволили организовать работу с более чем 10 тысячами пожилых людей», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Данные объекты обычно располагаются на первых этажах зданий в пешей доступности от метро. Они закреплены на праве оперативного управления за районными управами, которые, в свою очередь, занимаются вопросами размещения организаций советов ветеранов.

Большинство помещений передали советам ветеранов на юго-западе (районы Зюзино и Ясенево) и западе Москвы (районы Крылатское, Фили-Давыдково и Кунцево).

«Мы стремимся равномерно распределять объекты, в которых нуждаются районные и окружные ветеранские организации, чтобы в каждом округе Москвы были созданы условия для их полноценной работы. В этом году помещения от города получили советы ветеранов в Западном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы», — пояснил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.