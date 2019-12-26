РИАМО - 26 дек. За один день, 25 декабря, по МЦК проехали 580,1 тысячи пассажиров, это рекордный показатель для Московского центрального кольца, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Пассажирское движение на МЦК запустили осенью 2016 года. С ноября этого года интервал движения между «Ласточками» на МЦК сократили до 4 минут в часы пик и до 8 минут в остальное время.

«В Новый год с новым рекордом! 580,1 тысячи пассажиров проехали по МЦК 25 декабря! Спасибо, что выбираете МЦК и Мосметро», - говорится в сообщении.