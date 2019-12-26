РИАМО - 26 дек. Теплая и бесснежная зима может подпортить настроение москвичам, для которых она прочно ассоциируется с сугробами и морозом, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Все это по большей части сказывается негативно, потому что у нас есть стереотип «Новый год – зима - снег». Это все ассоциации, которые прочно в нас сидят. А когда такие ассоциации нарушаются, у человека возникает дискомфорт, нарушается эталон – «ненастоящая зима, ненастоящий Новый Год». Так что это фактор отрицательный», - сказал Шабшин.

По его словам, тем людям, кто скучает по морозу и сугробам, лучше не зацикливаться на этих мыслях, а отправиться на продолжительную прогулку.

«Если бы было минус 20 градусов, то вряд ли это было бы полезно (долгая прогулка – ред.). В Москве есть исторические места, много экскурсий, время можно провести с пользой. Этим можно воспользоваться. Не стоит зацикливаться на шаблонах, нужно принимать все как есть», - добавил Шабшин.

Ранее синоптики сообщили, что в центре России заканчивается период рекордной оттепели. В последние дни года прогнозируется похолодание, а в ночь на 30 декабря температура может опуститься до минус 10 градусов. Также ожидается, что выпадет снег и сформируется снежный покров высотой 2-5 сантиметров.