РИАМО - 26 дек. В четверг в Подмосковье и Москве будет облачно, обойдется без существенных осадков, максимальная температура составит +3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем характер погоды изменится мало: с востока Московский регион останется под опекой антициклона, а по соседним западным областям с севера на юг тянется волновой фронтальный раздел, но существенных подвижек в сторону Московского региона у него не предвидится. По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 26 декабря, ожидается облачная погода без существенных осадков», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-2 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-восточного направления, 3-8 метров в секунду.

Дефицит кислорода в воздухе сохранится и станет проблемой для метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Рекомендации: стараться избегать стрессовых ситуаций, ограничить физические нагрузки, при первых же признаках недомогания - прием лекарств, рекомендованных врачом», - отмечается в сообщении.

В домашних условиях метеозависимым рекомендуют принимать ванны с добавлением хвойного экстракта, так как аромат хвои благоприятно влияет на нервную систему. Ванны с морской солью, (из-за входящих в состав йода и брома) успокаивают нервную систему и снимают болевые симптомы. При хронической усталости полезны ванны с добавлением масла чайного дерева. Ванны лучше принимать за 1,5-2 часа до сна, температура воды - не выше 37 градусов, время 15- 20 минут.