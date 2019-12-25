РИАМО - 25 дек. Ассортимент товаров для продажи в газетно-журнальных киосках расширен в Подмосковье, теперь там можно торговать соками, чаем и кофе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Соответствующее постановление правительства Московской области вступило в силу 24 декабря.

«Мы дополнили перечень сопутствующей продукции минеральной и питьевой водой, соками, чаем, кофе, а также специями и приправами. Эти изменения преследуют две основные цели – для жителей появляются дополнительные точки продаж шаговой доступности, где можно приобрести, например, напитки в дорогу. В свою очередь, для бизнеса это возможность получения дополнительной прибыли и расширения клиентской базы» - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он подчеркнул, что доля продажи газет и журналов все же должна будет составлять 50 и более процентов.