РИАМО - 25 дек. В этом году поступило свыше 311 тысяч заявлений на приобретение, обмен, восстановление защитного кода, подтверждение права использования льготных карт «Стрелка», что на 43 тысячи карт больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На региональном портале одной из самых востребованных услуг является получение карты «Стрелка». В этом году через многофункциональные центры Московской области было выдано свыше 104 тысяч льготных карт «Стрелка», - говорится в сообщении.

Также в 2019 году было одобрено свыше 68 тысяч заявлений о подтверждении права использования льготных карт. Оформление карт было переведено в электронный вид в 2018 году, что повысило доступность услуги для жителей.

Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг Московской области, а получить карту - в любом многофункциональном центре Подмосковья. В 2019 году первый раз был запущен функционал, позволяющий в автоматическом режиме без участия владельца продлить действие льготной карты учащегося.

Раньше нужно было подтверждать право на использование карты на портале госуслуг Московской области самостоятельно, а с декабря 2019 года восстановить защитный код карты можно в упрощенном режиме.

На портале заявитель может приобрести единую транспортную карту льготной тарификации в течение шести дней, подтвердить право использования единой транспортной карты за четыре дня, восстановить защитный код единой транспортной карты за пять дней.

Также клиент может обменять неработоспособную транспортную карту, получить назад остаток денежных средств и залоговую стоимость карты за шесть дней. Услуга подтверждения права использования единых транспортных карт учащегося может быть предоставлена бесплатно в автоматизированном режиме.

Свыше 680 тысяч поездок совершается каждый день с помощью карт «Стрелка», а по картам льготной тарификации проезд оплачивают 150 тысяч раз каждый день. Купить карту пассажиры могут на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто», салонах связи «Связной», на железнодорожных станциях АО «ЦППК» и АО «МТППК», а также в отделениях «Почты России», расположенных в Московской области.