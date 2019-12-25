РИАМО - 25 дек. В Пушкине стартовало строительство нового корпуса школы №6 на 550 мест в микрорайоне Серебрянка, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Проектом предусмотрено возведение четырехэтажного учебного корпуса. Площадь пристройки составит порядка 10,8 тысячи квадратных метров. В пристройке разместятся учебные классы, актовый зал с эстрадой на 400 мест, обеденный зал на 400 посадочных мест, спортивный зал.

«Образовательное учреждение после завершения реконструкции смогут посещать 1150 учащихся. Плановое завершение строительства пристройки намечено на второй квартал 2021 года», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 города Пушкино».

Первая плановая проверка на объекте начнется с 24 января 2020 года.

Строительство пристройки к школе № 6 ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Объект входит в список строительства 50 школ президентского национального проекта «Современная школа». Застройщиком выступает ООО «Трансдорстрой».