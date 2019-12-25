РИАМО - 25 дек. Пресс-конференция начальника отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгия Рогозы на тему «Картельные соглашения в Московской области. Результаты работы за год» пройдет в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие состоится 30 декабря в 13:00.

«Рогоза расскажет о специфике работы отдела, созданного в Московском областном УФАС Росси, озвучит статистические данные по результатам рассмотрения заявлений и дел о нарушении антимонопольного законодательства на территории Московской области в части заключения картельных соглашений, административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Помимо статистических данных, он приведет примеры значимых дел и достижений в сфере борьбы с картелями.

Место проведения: Москва, Карамышевская набережная, 44, 3 этаж, зал № 2.