РИАМО - 25 дек. В Москве на территориях бывшего завода «ЗИЛ», Нагатинской поймы и прилегающих районов строится и проектируется 22 километра дорог с искусственными сооружениями, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы продолжим развивать территории Нагатинской поймы, ЗИЛа и прилегающих районов. Сейчас там ведется строительство более 10 километров дорог, в проектировании - еще 12 километров», - сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в рамках этих работ строится порядка 8 километров улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ЖК «ЗИЛАРТ», почти 2 километра дорог для транспортного обслуживания ОВД и пожарного депо, ведется реконструкция Крутицкой набережной.

«Далее продолжим работы по реконструкции Симоновской набережной от Крутицкой до Третьего транспортного кольца, построим дорожную связку ЖК «ЗИЛАРТ» с проспектом Андропова, благоустроим набережную Марка Шагала и затон Новинки», - отметил Хуснуллин.

Кроме дорожных объектов, планируется организация дополнительных пешеходных переходов, высадка деревьев и кустарников, устройство газонов.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон.

«Мы открываем еще один значимый объект - мост через Кожуховский затон. Мост соединит ЗИЛ и Печатники и сделает более доступным «Остров мечты». Серьезный, большой инвестиционный проект, связанный с созданием детского парка развлечений мирового уровня», - сказал Собянин.