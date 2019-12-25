РИАМО - 25 дек. В гастрономической программе фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве поучаствуют восемь столичных ресторанов, они предложат гостям необычные тематические угощения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участниками фестиваля стали рестораны «Куршевель», «Эль Гаучо», «Армения», «Шинок», «Спецбуфет 1», «МУ-МУ», Ofyr и «Полар». Попробовать угощения можно на площадках на улицах Тверской, Моховой и Охотный ряд.

«На первой площадке, возле дома 8, корпуса 1 по Тверской улице, ресторан «МУ-МУ» предложит гостям необычную закуску под названием «Кольца Сатурна» (это кольца кальмаров в оригинальном соусе), а также черные «Земные блинчики с красной икрой» и красный бургер «Марсианин». Если придете на праздник с утра – здесь можно хорошо позавтракать яичницей-глазуньей «Солнечная система», — говорится в сообщении.

На этой же площадке у дома 15 по Тверской улице ресторан «Армения» будет угощать «Кометой судак» (шарики из судака c картофельным пюре в панировке), «Крыльями Десептиконов» из кинофильма «Трансформеры» (жаренные куриные крылышки в специальном соусе).

На улице Тверской на площадке от Столешникова переулка до дома 1 OFYR предложит гостям драники «Большая медведица», куриные бедрышки «Венера», приготовленные на гриле и сладкие блинчики «Луна» (со сгущенкой или вареньем). А ресторан «Шинок» будет удивлять «Галактической пастой» ярко-голубого цвета (это паста с кальмарами, сыром реджанито и луком), оригинальными картофельными крокетами «Цветы Вселенной» (картофельное пюре в форме цветов), черными бургерами «Космическая ночь».

В районе Охотного ряда откроется шатер ресторана «Спецбуфет 1». Здесь можно попробовать вафельный рожок с салатом оливье и бужениной, щи «Поехали!» (щи из квашенной капусты в хлебной тарелке) и марсианский бутерброд «Наслаждение» с красной икрой и маскарпоне. Также на всех площадках гостям предложат вкусную выпечку.

«Путешествие в Рождество» - самый масштабный зимний фестиваль Европы. В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей. В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января.