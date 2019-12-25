РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Дед Мороз из Великого Устюга посетил Королев и поздравил его жителей с Новым годом, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королев приехал главный Дед Мороз России из Великого Устюга. В этом году Всероссийский Дед Мороз впервые проедет по городам Подмосковья. В планах Волшебника также посетить Балашиху, Подольск, Щелково, Мытищи и Раменское. В Королеве на праздник собрались порядка 2 тысяч жителей.

«Я долго ехал, чтоб поздравить вас, пожелать доброго здоровья, счастья и добрых вестей столько, сколько шишек в моем волшебном лесу. Всему городу желаю процветания, чтобы здесь всегда было уютно», - сказал Дед Мороз.

На празднике главного Волшебника страны поздравил и глава города Александр Ходырев.

С детьми и взрослыми помощники Деда Мороза провели рогрыши призов, станцевали и спели любимую песню Деда Мороза.

В этом году путешествие Деда Мороза охватывает всю страну и проходит по 28 городам. Волшебник уже привез праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Мытищи, Балашиху, Щелково.

Цель путешествия – подарить радость и праздник в том числе тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.