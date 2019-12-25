РИАМО - 25 дек. За 2019 год на региональный портал госуслуг поступило более 770 заявлений на выдачу специального разрешения для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам Московской области, выдано более 600 разрешений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Одобрено 79% от поданных заявлений – это 605 разрешений. Еженедельно для заявителей проводятся вебинары, на которых разъясняется порядок предоставления услуги, что позволило повысить качество подаваемых на предоставление услуги заявлений. Так, с начала 2019 года, количество отказов в предоставлении услуги сократилось вдвое», — говорится в сообщении.

Услуга предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих транспортировку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Услуга позволяет получить специальное разрешение на проезд в случае, если маршрут проходит по региональным или муниципальным дорогам и при условии, что маршрут не проходит по федеральным дорогам. Для удобства заявителей имеется интерактивная карта, позволяющая проверить принадлежность автомобильной дороги. Она доступна на сайте мособлдороги.рф.

Главным приоритетом работы является сохранность автомобильных дорог Московской области, а также повышение на них безопасности дорожного движения. По услуге предусмотрена госпошлина в размере 1,6 тысячи рублей за одно заявление на оказание государственной услуги. При тяжеловесной перевозке дополнительно возмещается вред, причиняемый автомобильной дороге.

Получение специального разрешения необходимо, если весовые и габаритные параметры транспортного средства превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.

С переводом услуги в электронный вид существенно повысилась доступность услуги, сократились временные затраты граждан, появилась возможность самостоятельно аннулировать поданную заявку через личный кабинет на портале государственных услуг что позволило повысить качество предоставления услуги в целом.