РИАМО - 25 дек. «Волонтеры Победы» Подмосковья проводят акцию «Новогодняя радость», в рамках которой поздравят 500 ветеранов по всей области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Акция стартовала в среду. В планах волонтеров поздравить как можно больше ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий.

«Новый год - действительно прекрасная пора. Для большинства из нас это вечер в кругу семьи и близких людей. Подмосковные волонтеры привнесут праздник в дома ветеранов, благодаря которым мы сегодня имеем возможность праздновать Новый год в дружеской семейной обстановке. Очень важно в наши дни помнить о тех, кто почти 75 лет назад отстоял наше мирное небо, был очевидцем и участником тех страшных событий», - отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.

Волонтеры намерены приодеться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, подарить ветеранам настроение Нового года и оказать необходимую социально-бытовую помощь.

Поучаствовать в данной акции могут все желающие, нужно лишь обратиться в местное или региональное отделение движения «Волонтеры Победы» Московской области. Сделать этом можно через официальный сайт движения или в соцсетях.

«Мы ценим и любим наших ветеранов также, как и они нас. Для многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в любой момент прийти на помощь. Иногда они отказываются, и если волонтеры видят, что помощь действительно нужна, то делают добрые дела «втихую»», - отметила региональный координатор направления «Связь Поколений» ВОД «Волонтеры Победы» Московской области Светлана Колтовских.

Ранее активисты уже сделали новогодний подарок труженице тыла Александре Ермилиной. Они подарили ей палки для скандинавской ходьбы.