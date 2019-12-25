РИАМО - 25 дек. «Волонтеры Победы» Подмосковья проводят акцию «Новогодняя радость», в рамках которой поздравят 500 ветеранов по всей области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Акция стартовала в среду. В планах волонтеров поздравить как можно больше ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий.
«Новый год - действительно прекрасная пора. Для большинства из нас это вечер в кругу семьи и близких людей. Подмосковные волонтеры привнесут праздник в дома ветеранов, благодаря которым мы сегодня имеем возможность праздновать Новый год в дружеской семейной обстановке. Очень важно в наши дни помнить о тех, кто почти 75 лет назад отстоял наше мирное небо, был очевидцем и участником тех страшных событий», - отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.
Волонтеры намерены приодеться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, подарить ветеранам настроение Нового года и оказать необходимую социально-бытовую помощь.
Поучаствовать в данной акции могут все желающие, нужно лишь обратиться в местное или региональное отделение движения «Волонтеры Победы» Московской области. Сделать этом можно через официальный сайт движения или в соцсетях.
«Мы ценим и любим наших ветеранов также, как и они нас. Для многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в любой момент прийти на помощь. Иногда они отказываются, и если волонтеры видят, что помощь действительно нужна, то делают добрые дела «втихую»», - отметила региональный координатор направления «Связь Поколений» ВОД «Волонтеры Победы» Московской области Светлана Колтовских.
Ранее активисты уже сделали новогодний подарок труженице тыла Александре Ермилиной. Они подарили ей палки для скандинавской ходьбы.
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