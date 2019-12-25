РИАМО - 25 дек. В комитете по туризму Подмосковья в среду прошла рабочая встреча экспертного совета по вопросам благоустройства городского округа Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В обсуждении участвовали руководитель комитета Наталья Галкина, замглавы администрации городского округа Зарайск по градостроительной деятельности Андрей Шолохов, общественники и эксперты в области архитектуры, культурного наследия, дизайна.

«Собравшиеся обсудили вопросы о создании проектов дизайн-кода исторического поселения федерального значения города Зарайск Московской области и архитектурно-планировочной концепции на благоустройство общественных территорий Зарайска», — говорится в сообщении.