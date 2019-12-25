РИАМО - 25 дек. Экскурсии по предприятиям народных художественных промыслов запустили в Подмосковье, гостям откроют секреты изготовления традиционных российских предметов народного творчества, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Новый год – это время чудес, и мы рады, что в Московской области сохранились места, где можно прикоснуться к чуду. Ведь создание игрушек, украшений и других удивительных предметов по древнерусским технологиям и традициям и является чудом», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в области работают 19 предприятий народных художественных промыслов и новогодние праздники самое удачное время для их посещения.

Экскурсии пройдут в Сергиевом Посаде на фабрике «Посадская матрешка», родине главной российской игрушки – матрешки, в новогодние праздники, кроме 1 января. В ходе посещения производства можно будет узнать исторические факты о промысле и о самой фабрике.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи матрешки или елочной деревянной игрушки в рамках туристической программы «Путешествие во времени». Мастер-классы проводятся совместно с «Сергиевской кухмистерской», «Музеем советского детства».

Еще одно предприятие НХП расположилось в селе Богородское. «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» - родина знаменитого народного промысла резных деревянных игрушек и скульптур. На экскурсиях, которые там пройдут, можно узнать историю промысла и познакомится с техникой резьбы по дереву.