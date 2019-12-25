РИАМО - 25 дек. АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы в предстоящие новогодние праздники для обеспечения надежного электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

С 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года руководители компании, оперативный и оперативно-ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно.

«На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении.

С 16:00 часов 31 декабря 2019 года до 8:00 часов утра 9 января 2020 года в АО «Мособлэнерго» вводится режим «технологической тишины». Он подразумевает полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

«Наши диспетчерские центры будут вести круглосуточный мониторинг ситуации в период новогодних и рождественских выходных. В случае возникновения нештатной ситуации бригады и спецтехника готовы выехать на место для оперативного устранения технологических нарушений», — отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива.

На круглосуточном дежурстве в компании находится 65 бригад, при вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 186 бригад, а при возникновении чрезвычайной ситуации формируются 251 бригада общей численностью более 1,5 тысяч человек.