РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила медали «90 лет Московской области» и благодарственные письма губернатора региона представителям трудовых коллективов городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во Дворце культуры «Подмосковье» в среду состоялся традиционный новогодний муниципальный бал.

«Несколько наших жителей удостоены высоких наград, и я с большой честью и удовольствием их вручу», - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета сказала несколько слов об итогах уходящего года в Красногорске. Среди основных она назвала открытие летом ледового дворца имени прославенного хоккеиста Владимира Петрова.

«Жаль, что Владимир Владимирович Петров не дожил до этого дня и не увидел, как то, что было его инициативой, свершилось. Сейчас в академии имени Петрова занимается почти тысяча детей», - добавила Хаймурзина.

Кроме того, глава округа напомнила об открытии после серьезной реконструкции стадиона «Машиностроитель» в микрорайоне Южный, где занимаются почти 800 детей. Сказала об открытии центра «Созвездие», где учатся 427 детей с ограниченными возможностями здоровья, и других объектах.

«Я благодарна каждому красногорцу, которому не все равно. Потому что вместе нам по силам решение любых, даже самых сложных задач», - подчеркнула Хаймурзина.

Она поздравила собравшихся с наступающим Новым годом и сообщила, что на праздничные дни в округе запланировано около 1,3 тысячи мероприятий.

Подарком всем участникам мероприятия стало яркое шоу «Кострома».