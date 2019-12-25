РИАМО - 25 дек. «Почта России» установила рекорд «Самое высокое расположение почтового ящика в России над уровнем земли», достижение занесли в Книгу рекордов РФ, он находится на Останкинской телебашне на высоте 337 метров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Пользователями услуг почтовой связи являются жители почти всей планеты. Ежедневно отделения «Почты России» посещают несколько миллионов человек. Среди них десятки тысяч посткроссеров – людей, увлекающихся обменом бумажными открытками», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Войтенко.

В церемонии вручения сертификата о регистрации приняли участие Войтенко, заместитель генерального директора «Почты России» по маркетингу и корпоративным коммуникациям Рубен Оганесов и директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров.

С высоты птичьего полета все посетители Останкинской телебашни смогут отправить открытку в любую точку мира. Сотрудники «Почты России» помогали гостям найти адрес получателя и правильно написать его.

«Почтовый ящик – символ сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, РТРС и «Почты России» в цифровизации страны. Это наш подарок, который мы делаем жителям и гостям столицы к Новому году. Мы меняемся, чтобы быть ближе ко всем нашим клиентам», – отметил Оганесов.

Цель проекта «Отправь открытку с высоты птичьего полета» - объединить людей в преддверии новогодних праздников, которые традиционно считаются семейными, и напомнить о традиции отправлять красивые открытки, заполненные вручную, своим родным и близким людям.