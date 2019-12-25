РИАМО - 25 дек. Пассажирам «Мострансавто», которые забыли в автобусах, на вокзалах и автостанциях предприятия карты «Стрелка», социальные карты, банковские карты, документы и ключи, вернули потерянные вещи, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

В свободное от работы время начальник отдела безопасности движения ПАТП города Королев Людмила Тарасова вернула пассажирам их забытые вещи. Утерянные предметы передали не только жителям Королева, но и соседних городов округа. Среди забытых вещей - более 100 социальных и банковских карт, пропусков, студенческих билетов и портмоне с документами.

«В начале месяца я забыла кошелек с документами в такси. Кошелек мне так и не удалось найти. Спустя несколько дней я увидела в диспетчерском пункте королевского ПАТП, где хранятся все забытые вещи, оставшиеся невостребованными студенческие и военные билеты, банковские карточки и пропуска на работу. Поняла, что это знак, и пора стать персональной Снегурочкой для кого-то из пассажиров», - сказала Тарасова.

Поиск осуществлялся через социальные сети. Подмосковная Снегурочка связывалась с отделами кадров и вузами, потом ездила и встречалась с хозяевами утерянных вещей. Банковские карты были отданы в финансово-кредитные организации, социальные карты - в соцслужбу, а студенческие билеты - в образовательные учреждения.

«Конечно, в некоторых вещах уже не было необходимости, но владельцы с удовольствием получали свои любимые кошельки и портмоне. Сотрудники предприятий были рады получить пропуска, так как за их утерю работники должны были заплатить штраф. Все остались очень довольны, многие благодарили шоколадками и конфетами», - добавила Тарасова.

«Мострансавто» сообщает, что при обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю, кондуктору автобуса или сотруднику охраны на транспортных объектах.

Потерянные вещи передаются на хранение в диспетчерские службы филиалов. Чтобы получить утерянный предмет, пассажиру нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние могут получить вещи в сопровождении родителей.